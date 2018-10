Lörrach Wohnungsbau bleibt das Top-Thema

Seit einigen Jahren bereits gibt es das „Höhengespräch“ der Freien Wähler aus Lörrach und Weil am Rhein. Am Donnerstag stand in der Tüllinger „Schnägge-Straußi“ die Wohnungssituation in den beiden Städten im Mittelpunkt.

Von Rolf Reißmann

Lörrach. Eugen Katzenstein erläuterte dazu einige Einzelheiten für Weil am Rhein. Bis 2021 sollen rund 1000 neue Wohnungen entstehen, allein für das Baugebiet „Hohe Straße“ sind bereits 445 Wohnungen genehmigt. Reserven gibt es noch bei der Verdichtung innerstädtischer Flächen.

Ein Problem benannte er direkt: „Die immens steigenden Baukosten fressen den Gewinn, der durch derzeitig niedrige Zinsen entsteht, vollständig auf.“ Außerdem kritisierte Katzenstein übertrieben hohen Naturschutz, der ebenfalls die Kosten in die Höhe treibe und den Investoren den Mut nehme.

Dieser Kritik schlossen sich auch die Lörracher Freien Wähler an. Die seit Anfang 2016 verschärfte Energieeinsparverordnung habe allein in den knapp zwei Jahren ihrer Gültigkeit in der Stadt zu einem Anstieg der Baukosten um etwa sieben Prozent geführt, kritisierte Matthias Lindemer, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Lörracher Gemeinderat. Auch die mehrfache Erhöhung der Grunderwerbsteuer dämpfe manches Bauvorhaben. Zudem sei es hinderlich, dass sich die Stadtverwaltung Lörrach darum bemühe, die ohnehin für viele Situationen übertriebenen Bauvorschriften noch zu übertreffen.

Uwe Claassen verwies darauf, dass die Freien Wähler in der zu Ende gehenden Wahlperiode dieses Thema sehr intensiv bearbeitet haben. „Lösen lässt sich dieses Problem nur über Angebot und Nachfrage, deshalb sollte das Angebot an Grundstücken und neuen Wohnungen erhöht werden,“ meinte Claassen. „Denn viele von denen, die dorthin umziehen, hinterlassen eine ältere Wohnung, die dann saniert und zu relativ niedrigen Mieten angeboten werden könnte.“

Seine Fraktion habe auch stets darauf gedrängt, dass auf dem Postareal nicht nur Handelsflächen sondern auch Wohnungen entstehen. Zudem sei Werner Lacher in seiner Zeit als Stadtrat stark dafür eingetreten, dass auf dem Areal Weberei Conrad möglichst viele Wohnungen gebaut werden. Dies sei nun ebenso gut auf den Weg gebracht worden wie die anstehende Bebauung im „Lerchenhof“ durch die Baugenossenschaft.

Als dringend erforderlich sehen die Freien Wähler die Suche nach Investoren, die im Baugebiet Belist Gebäude für günstige Mietwohnungen errichten. „Es muss doch alle Verantwortlichen zum Nachdenken bringen, wenn sich ein solch erfahrenes Unternehmen wie die Städtische Wohnbau außerstande sieht, bei den gegenwärtig überzogenen Bauvorschriften bauen zu können,“ kritisierte Claassen. Dennoch sehen auch die Freien Wähler gute Chancen, dass bis zum Jahr 2025 insgesamt 2500 Wohnungen in Lörrach errichtet werden. Mit unterschiedlichen Eigentumsformen und Ausstattungen soll eine soziale Durchmischung der Wohngebiete erreicht werden.

Die Freien Wähler aus beiden Städten kamen am Donnerstagabend dann zu vielen weiteren Details miteinander ins Gespräch, nutzten die Begegnung aber auch zu einem gemütlichen Beisammensein.