Malmsheimer wuchs in Bochum auf. Nach dem Grundwehrdienst studierte er zunächst Germanistik und Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum und brach das Studium dann zugunsten einer Buchhändlerlehre ab. Ab 1981 sammelte er Bühnenerfahrung als Sänger der Bluesband „Vatermörder", die sich stilistisch an den Blues Brothers orientierte und häufig in Kneipen, aber auch auf größeren regionalen Veranstaltungen wie dem Musikfestival Bochum Total auftrat. Bekannt wurde Malmsheimer als die eine Hälfte des Kabarett-Duos Tresenlesen, das er von 1992 bis 2000 zusammen mit Frank Goosen bildete und das im April 2020 wieder reaktiviert wurde.