Lörrach Wortkünstler und Konzertpoet

Als Konzertpoet trat Brunke zuletzt mit seinem Programm „Beenigma“ in der Elbphilharmonie mit Orchester auf. Er improvisiert mit Leichtigkeit auf der Bühne Reime und Verse. Mit derselben Leichtigkeit komponiert er am Schreibtisch im klassischen Strophenmaß eine „Tetra-Ode im Übermarkt“. Die Anklänge an antike Versepen, aber auch an Werke von Brecht, Pastior und Schiller sind so markant wie die unterschiedlichen Strophen- und Versformen aus der Literaturgeschichte – das klassische Handwerkszeug eines Dichters.

Mit dem gleichen spielerischen Ernst ergibt sich Brunke auch der Magie des Beat, der Loops und Breaks: Orpheus, der Dichterfürst, geht downtown, in die Inner Cities, auf die Block Partys und zu Poetry Slams. Aus dem musikalisch-literarischen Untergrund bringt dieser Orpheus Knittel-Raps, Vokabellieder und Verse mit, die neu sind und zugleich voller Tradition, kurz: (post-)modern und stilprägend, so eine Medienmitteilung.