Lörrach Wucht des Wassers lässt Betonschacht zerbersten

Hinzu kommt, dass Bäume an der Wiese in die Leitung wachsen, diese verstopfen und den Abfluss des Wassers in die Wiese behindern. Die Folge: Der Fuß- und Radweg ist selbst dann überschwemmt, wenn die Wiese noch gar kein Hochwasser führt und muss aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Das vorläufig letzte Mal war dies nach Starkregen am 16. Juli der Fall. „Hier besteht Handlungsbedarf“, erklärte Matthias Eberhardt, beim Eigenbetrieb für den Hochwasserschutz zuständig. Reiner Kropf, Bauleiter und Planer erklärte, wie man die vom Tüllinger Berg herabstürzenden Wassermassen hier zähmen will. Die Leitung, die im unteren Bereich von Steghalden nur einen Durchmesser von 30 Zentimetern hat, während es weiter oben 60 Zentimeter sind, soll auf ebenfalls 60 Zentimeter aufdimensioniert werden. Das ankommende Wasser soll dann über eine mit Pflastersteinen befestigte Mulde direkt in die Wiese abgeleitet werden.