Lörrach Würdiger Stimmen-Start

Was Gitarrist und Schlagzeuger an Banks’ Seite nicht live beisteuern, kommt von Einspielern, darunter neben Bass-, Cello-, Orgel- und weiteren Instrumentalklängen auch klagende Chorgesänge, die an die Ursprünge des Blues erinnern.

Musikalische Vielseitigkeit

Die Setlist mit Titeln aus allen seinen bisherigen Veröffentlichungen ist ebenfalls so gewählt, dass sie Jacob Banks’ musikalische Vielseitigkeit widerspiegelt. Nach dem Opener „Just When I Thought“ vom neuen Album „Lies About The War“ und „Mercy“ von der 2017 erschienenen EP „The Boy Who Cried Freedom“ hat Banks auch den Hit „Found“ ins Programm gepackt, der, so erzählt er, den Verlust seiner Grandma thematisiert. Spätestens bei „Devil That I Know“ vom viel beachteten 2021er-Album „For My Friends“ hat er mit seiner Stimme das komplette Publikum eingenommen.

Den Song „Stranger“ erkennen die Fans nach wenigen Takten, sofort brandet Applaus auf. Blues pulsiert in den Zeilen von „Won’t Turn Back“, Funk in den Riffs von „Be Good To Me“. An den Schluss setzt Banks „Chainsmoking Your Love“, vom Album „Village“: ein echtes Kunstwerk, in dem sich Blues, Soul und Hip-Hop organisch verflechten - das quittiert das Stimmen-Publikum noch einmal mit anhaltendem Beifall.