Lörrach Würdigung eines großen Künstlers

Karin Glattacker ist von Haus aus keine Kunsthistorikerin, war früher nicht einmal besonders kunstaffin, wie sie erzählt. Doch vor sieben Jahren packte sie die Begeisterung und Leidenschaft für den großen Maler in ihrer Familie, den sie persönlich nicht mehr kennenlernte. Mit ihrer Familie lebt sie in diesem Haus voller Glattacker-Kunst. Und konnte gar nicht anders, als sich in das Werk zu vertiefen. Mittlerweile hat sie sich zu einer echten Kennerin entwickelt, kann auch nicht-signierte Arbeiten zielsicher zuordnen, hat Sütterlinschrift gelernt, um all die Notizen und Schriften studieren zu können. In fingerdicken Listenstapeln hat sie akribisch jedes ihr bekannte Werk gelistet und beschrieben, sich auch in die Persönlichkeit hineingedacht und gefühlt. „Ich weiß nicht, wann dieser Mann jemals geschlafen hat, so viel hat er gezeichnet und gemalt“, sagt sie. Ein Geschäftsmann sei er wahrlich nicht gewesen. Die ersten Zeichenporträts hat er für 50 Pfennig verkauft, auch später erledigte er viele Auftragsarbeiten für bekannte Familien der Stadt und Region – meist viel zu günstig. „Er wollte leben, malen und seine Familie durchbringen – mehr nicht“, bilanziert Karin Glattacker.

Verschwiegen wird auch nicht die Ambivalenz bei der Rückschau auf Glattacker. Als Heimatmaler beliebt bei den Nazis, war er als junger, weltoffener Mann nach Paris gegangen, hatte dort seine erste Frau geheiratet; 1962 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

Karin Glattackers großer Traum wäre ein Museum in Tüllingen. Ein schwer zu erfüllender Traum, wie sie weiß. Und so wird sie sich weiter in Recherche und Sichtung stürzen. Auf Anfrage öffnet sie das Glattacker-Haus auch gerne für Interessierte und freut sich über Nachrichten von Menschen, die Glattacker-Werke besitzen (karin.glattacker@freenet.de), um diese in ihre seitenlangen Listen aufnehmen zu können – und so das Werk des geschätzten Künstlers zu bewahren.