Lörrach Zahnärztliche Kontinuität

Ab dem zwölften Lebensjahr in Schleswig-Holstein aufgewachsen, hat er in Freiburg im Breisgau studiert. Als für ihn die Frage der Verselbständigung akut wurde, lernte er Niculae Oprea kennen, der seinerseits ans Aufhören dachte. Man wurde sich rasch einig. Nach kurzem Kennenlernen und einer gründlichen Renovierung der Räume wird Khachatryan am Montag, 4. April, in der Zahnarztpraxis am Senser Platz als neuer Praxisinhaber am Behandlungsstuhl stehen. In den modernst eingerichteten Praxisräumen wird er das gesamte Leistungsspektrum der allgemeinen Zahnmedizin anbieten.