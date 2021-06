Lörrach Zeichen der Freundschaft

Der Fachbereich Kultur und Tourismus hat deshalb zusammen mit dem Verein Lörrach International eine Neubeschilderung initiiert. Die neuen Schilder erklären in Kürze, nach welcher Stadt der Platz benannt wurde und seit wann die Partnerschaft mit Lörrach besteht. Die Schilder wurden bereits auf dem Chester Platz, Meeraner Platz und Senigallia Platz aufgestellt. Mit der Installation am Senser Platz muss laut einer Mitteilung noch gewartet werden, bis das mobile Corona-Testzentrum wieder abgebaut ist.

Außerdem hofft Lörrach International in einem zweiten Schritt die Partnerstadtplätze zusätzlich mit Infostelen bestücken zu können, um detailliertere Information zur jeweiligen Partnerstadt, zur Geschichte der Beziehung zu Lörrach und zu den bedeutendsten Aktivitäten darstellen zu können. Solche Info-stelen würden sich in das von der Stadt geplante Konzept der verschiedenen Rundwege zur Stadtgeschichte einfügen, so die Mitteilung. Wann das Projekt umgesetzt werden kann, ist noch offen. Des Weiteren hat Lörrach International eine Verschönerung der englischen Telefonzelle am Chester Platz angestoßen, die von Lehrern sowie Schülern der Freien Evangelischen Schule (FES) gestaltet wird. Ein Kunstlehrer gestaltet mit einigen Schülern eine Figur, die in der Telefonzelle zu sehen sein wird. Ein Videoscreen wird in Kürze installiert, auf dem ein Film zu Chester und den Partnerstadtaktivitäten informieren wird. Die Filme werden von Schülerinnen der FES ebenfalls mit Unterstützung einer Lehrerin erstellt. Diese Aktionen sollen die Partnerstädte in der Innenstadt sichtbarer und präsenter machen.