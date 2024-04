Lörrach: Zeichen setzen gegen sexuelle Gewalt

Knapp 30 überwiegend junge Bürger versammelten sich am Samstagmittag am Alten Markt. „Wir wollen hier ein Zeichen setzen“, rief Vanessa Fras und forderte die Passanten auf: „Schließt euch an – für eure Schwestern, eure Mütter und alle Frauen, die ihr liebt!“ Es sei ein Irrtum, dass Vergewaltigungen im öffentlichen Raum nur in Großstädten passieren, sagte sie und erinnerte an die mutmaßlichen Ereignisse vom 11. März. Jede Frau kenne die Gänsehaut, wenn ihr nachts auf dem Heimweg ein Mann längere Zeit folge, sagte sie. Jede Frau habe schon einmal den Rat gehört, sich zum eigenen Schutz zu bedecken und kenne mindestens eine Methode, um sich zu verteidigen.

Mitten am Tag

Der Verdacht auf Vergewaltigung mitten am Tag in der Lörracher Unterführung habe sie so aufgewühlt, dass sie etwas tun wollte, schilderte Vanessa Fras unserer Zeitung. Sie habe sich bei Klaus Nack vom Bündnis „Demokratie retten“ erkundigt, wie man eine Demonstration organisiert und diese dann mit anderen Jugendlichen auf die Beine gestellt. Timoteo Schmidt Gonzales vom Jugendrat meldete die Veranstaltung bei der Stadt an.