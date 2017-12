Lörrach Zeichen stehen auf Wachstum

Die NSI Präzisionsteile GmbH hat am Freitag langjährige Betriebsangehörige geehrt und den guten Geschäftsgang im Jahr 2017 gefeiert. Bei seiner Ansprache zur Jubilarsfeier im Gasthaus „Kranz“ gratulierte Oberbürgermeister Jörg Lutz dem mittelständischen Unternehmen zu den „absolut beeindruckenden Zahlen“, die Geschäftsführer Wolfgang Wetzel zuvor präsentiert hatte.

Von Markus Greiß

Lörrach. Für das Unternehmen, das 85 Prozent seines Umsatzes mit Drehteilen für die Automobilindustrie erwirtschaftet, stehen die Zeichen auf Wachstum: Der Auftragseingang liegt laut Wetzel um 30 Prozent über dem Vorjahr und der Umsatz wird 2017 mehr als 39 Millionen Euro erreichen, was einem Plus von 16 Prozent entspricht. Die Belegschaft ist binnen Jahresfrist um neun auf 238 Beschäftigte gewachsen, und die Zahl der Auszubildenden liegt mit 20 so hoch wie nie zuvor.

Wetzels Worten zufolge war die Nachfrage im Geschäftsjahr so groß, dass an 261 Drehautomaten permanent an der Kapazitätsgrenze gearbeitet worden sei. Da manche Maschinengruppen bereits für das gesamte kommende Jahr ausgelastet sind, rechnet er auch 2018 mit einem guten Geschäftsjahr.

Eine längerfristige Herausforderung bilden indes die Veränderungen in der Automobilbranche. „Das klassische Auto mit Verbrennungsmotor, Getriebe und Antriebsstrang, für deren Herstellung sehr viele Drehteile benötigt werden, wird es in nicht allzu ferner Zukunft nicht mehr geben“, sagte Wetzel.

Geschäftsführer Wolfgang Wetzel seit 25 Jahren mit an Bord

Der Geschäftsführer ehrte bei der Feier insgesamt 15 Mitarbeitende für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit, darunter Werner Müller, der seit 50 Jahren bei NSI als Automateneinrichter beziehungsweise Zerspanungsmechaniker tätig ist. Halb so lang ist Geschäftsführer Wetzel mit an Bord. Jörg Lutz gratulierte ihm für sein 25-jähriges Dienstjubiläum und bezeichnete ihn als „Kopf und Seele“ des Unternehmens. Wetzel habe die Firma auch in schwierigen Zeiten gut geführt und es so geschafft, die Mitarbeiter in den Krisenjahren 2008/09 vor Kurzarbeit und Entlassungen zu bewahren. Eine der großen Stärken des Unternehmens sei es, auf „Eigengewächse“ zu setzen, die ihren Beruf von der Pike auf gelernt hätten.

Juri Hahn, Ewald Pfeiffer, Stefan Eiche, Matthias Kaltenbach, Ulrich Schmitz (20 Jahre), Wolfgang Wetzel (25 Jahre), Sandra Sürmeci, Sylvia Rautenberg (30 Jahre), Torsten Föbus, Jürgen Deiss, Sven Gehrmann, Uwe Marski (35 Jahre), Christian Uhl (40 Jahre), Astrid Weise (45 Jahre) und Werner Müller (50 Jahre). Verabschiedet in den Ruhestand wurden Renate Adam, Walter Huber und Wilfried Markmann.