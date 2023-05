Lörrach Zeitbank plus: Vereins stellt sich mit Aktion vor

Die Vereinsentwicklung

„Das ist eine tolle Nachricht für unseren Verein und eine großartige Möglichkeit unser Anliegen weiter zu verbreiten“ freut sich Gabi Vögtlin, langjährige Vereinsvorsitzende, in einer Mitteilung. Der Verein informiert vom 19. bis 31. Mai im dm Markt Eimeldingen über seine Aktivitäten.

Zeitbank plus Lörrach wurde 2015 als Verein für aktive Nachbarschaftshilfe gegründet und hat sich mittlerweile „zur größten Zeitbank Deutschlands entwickelt“, so Vögtlin. Das Konzept ist denkbar einfach. Mitglieder helfen sich gegenseitig bei Alltagsaktivitäten und bekommen im Gegenzug Zeitgutschriften angerechnet, die sie bei nächster Gelegenheit wieder einlösen können. „Da lassen sich junge Familien beim Babysitten helfen und Jugendliche geben älteren Menschen Tipps bei der Bedienung des Smartphones. All das geschieht freiwillig, man geht mit der Vereinsmitgliedschaft keine Verpflichtung ein“, erklärt sie.