Die Teilnehmer an der Führung begleiten die Wäscherin Luise, während sie auf dem Weg zum „Teich“ spannende Geschichten aus der Vergangenheit und aus ihrem Alltag erzählt, und tauchen in die Zeitgeschichte sowie in das frühere Leben in Lörrach ein. Zudem wird beim Besuch des historischen Waschhauses beleuchtet, was es mit den Waschfrauen, Seifensiedern und Halunken auf sich hat, heißt es in der Ankündigung der Stadt Lörrach abschließend.

Erwachsene: sieben Euro, Schüler/Studenten: drei Euro, Familienkarte: 16 Euro (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder).