Lörrach: Zeitzeugnisse für die Zukunft

Diese Relikte wurden nun durch Objekte und Dokumente aus unserer Zeit vervollständigt: kirchliche Unterlagen zu neuen Entwicklungen in der Gemeinde, Wettbewerbs- und Ausführungspläne zur Sanierung in der Stadtkirche, eine Auswahl von Berichten aus dem Stadtbuch zur Coronapandemie, eine FFP2-Maske sowie ein Satz Euro-Münzen. All das thront nun wieder hermetisch abgeschlossen in der goldenen Kugel an der Kirchturmspitze.