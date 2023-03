Lörrach Zentralklinikum: Zwischenlösung für Bus-Anbindung

Buslinien untersuchen

Weil kein vorzeitiger Bahnanschluss möglich ist, hält es die SPD-Kreistagsfraktion für geboten, bestehende Buslinienraster in der Raumschaft Steinen/Lörrach dahingehend zu untersuchen, ob nicht weitere Busverbindungen bis an das Zentralklinikum geführt werden können, wie es in einem Antrag der Fraktion heißt.

Zum Antrag erklärte Verkehrsdezernent Ulrich Hoehler, dass sich die Frage stelle, wie neben der Anbindung seitens Lörrach auch regionale Buslinien berücksichtigt werden können. Die Herausforderung: Regio-Linien seien bis auf die letzte Minute durchgetaktet. Weiter sagte Hoehler, dass im April Abstimmungsgespräche mit der Stadt Lörrach erfolgen sollen. Alternativen wie der Verzicht auf Halte entlang der Strecke erteilte er eine Absage.