Lörrach Ziel: Wohngebiete schützen

Lörrach (ov). „Das Planungsziel der beiden Bebauungspläne ist es nicht, Vergnügungsstätten ganz zu verbieten, sondern sie in den dafür geeigneten Kerngebieten zu halten, wie es in Lörrach beispielsweise die Innenstadt ist. In den Gebieten in Haagen und Brombach befinden sich in unmittelbarer Nähe Wohngebiete. Wir wollen diese Gebiete und die Menschen, die dort leben, vor den negativen Auswirkungen, wie nächtlichem Lärm, schützen. Die Bebauungspläne machen dies möglich,“ erklärt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic.

Einen Einblick darüber, was sich hinter dem Begriff Vergnügungsstätte verbirgt, gab in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik Donato Acocella, Inhaber des gleichnamigen Büros für Stadt- und Regionalentwicklung. Vergnügungsstätten sind definiert als „Gewerbebetriebe, die auf verschiedenste Weise unter Ansprache des Sexual-, Spiel- oder Geselligkeitstriebs bestimmte Freizeitangebote vorhalten“, skizziert die Stadt in einer Mitteilung. Somit werden etwa Tanzlokale oder Spielhallen als Vergnügungsstätte gesehen. Je nachdem, wie viele Spielautomaten in einer Gaststätte aufgestellt sind, können auch diese zu den Vergnügungsstätten gezählt werden.