Lörrach Zirkus in der Schule

Lörrach-Haagen. Vom 16. bis 20. Oktober findet an der Schlossbergschule Haagen eine Zirkus-Projektwoche statt mit Unterstützung zweier Zirkuspädagogen von „mixtura unica“. Alle Kinder der 1. bis 4. Klassen üben in Projektgruppen unter Leitung von Lehrkräften und Eltern als Akrobaten, Clowns, Fakire, Magier, Artisten, Jongleure, Raubtiere etc. Kunststücke ein, die bei den Aufführungen am Freitag, 20. Oktober, um 15.30 und 18 Uhr in der Schlossberghalle in einer bunten Show präsentiert werden.

Eintrittskarten für 2,50 Euro sind im Vorverkauf in der Schlossbergschule sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Elternbeirat bietet rund um die Veranstaltungen in der Schlossberghalle Getränke und Bewirtung an.