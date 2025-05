Lörrach: Zocken lockt mehr als das kühle Nass

Splash-König

Ums Springen geht es auch bei der Ermittlung des diesjährigen Splash-Königs. In einem dreistufigen Verfahren treten die Schüler gegeneinander an. In der ersten Runde, dem klassischen Arschbomben-Wettbewerb, geht es darum, so viel Wasser wie möglich aufzuwirbeln. Wer sich dabei für das höhere Fünf-Meter-Brett entscheidet, ist klar im Vorteil. Danach wird es olympisch: Diesmal soll das Abtauchen so lautlos wie möglich vonstattengehen. Und in einem dritten Durchgang wird schließlich der Sprung an sich bewertet. Am Ende steht fest: Paul Stey ist der diesjährige Splash-König.

Mitmachen ist alles

Letztlich geht es bei „badenova bewegt“ vor allem ums Mitmachen. Viele der Angebote laufen sogar ganz außer Konkurrenz. Bauklötze aus Schaumstoff, Skibretter aus Holz und ein kleines Hamsterrad liegen auf der Wiese zum Ausprobieren bereit. Zwischen den Bäumen sind zwei Federballnetze aufgespannt.

Preise gibt dennoch: Als sportlichste Einrichtung mit den meisten Teilnehmern hat sich in diesem Jahr die Hebelschule Lörrach durchgesetzt. Bester Schüler wurde Jayceon Ngo Duc, beste Schülerin Yhené Ngo Duc (beide Albert-Schweitzer-Schule). Für die besten Kita-Kinder Sofia und Frederico Catalano sowie Claudius Matthias gab es weitere Preise.