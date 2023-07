Lörrach Zoe Wees und Loi bei Stimmen

Nach ihrem Auftritt holt sich die junge Künstlerin erstmal ein Sandwich, lässt sich bereitwillig von begeisterten Fans knuddeln und steht für Selfies parat, bevor sie sich hinter die Bühne zurückzieht und diese an Zoe Wees übergibt.

„Ihr seid süß“

Unkompliziert legt diese gleich mit ihrem Top-Hit „Girls like us“ los, in dem es um verletztes Vertrauen geht. Knappe anderthalb Stunden lang bietet die Hamburgerin ihren Fans („Ihr seid süß“) mit ihrer charismatischen, leicht rauen, zuweilen brüchigen Stimme eine Mischung aus treibendem Pop und ruhigen Sounds. Darunter viele ganz neue Hits („Ich hoffe, es gefällt euch.“) wie das hoch emotionale „My thing“. Ohne Effekthascherei weckt Zoe Wees Emotionen, wenn sie das Stück „Daddy’s Eyes“ über ihren Vater ankündigt, der bekannterweise in ihrem Leben nicht präsent war. „Mama, danke, du hast alles allein gemacht“. Ein Statement, das nicht nur allen Alleinerziehenden das Herz erwärmt. Gleiches gilt für „Sorry for the drama, Mama“, was nicht nur mächtig in die Beine geht, sondern auch bei allen Müttern auf dem Platz ein tiefes Seufzen auslösen dürfte.

Kein Liebesdrama

„Ghost“ handelt von Verunsicherung, in „Hold Me Like You Used To“ verarbeitet sie den Verlust ihrer geliebten Urgroßmutter und beim neuesten Song „That’s How It Goes“ geht es um falsche Freunde. Gefühlsduseliges Liebesdrama ist bei Zoe Wees fehl am Platz.

Richtig großes Kino sind im übrigen die beiden Backgrund-Mädels. Als Zoe Wees eine Trink-Pause macht, rocken die beiden furios die Bühne, soulig, funky und selbstbewusst, echte Stimmungskanonen.

Neue Sänger-Generation

Zoe Wees und Loi: Sie passen beide zu dieser neuen, selbstbewussten MeeToo-gestärkten Generation – und sind beide trotz ihres großen medialen Erfolgs weder zickig noch abgehoben, sondern trotz ihrer Jugend erstaunlich selbstreflektiert. Gerade bei Zoe Wees dürfte das auch an ihrer Biografie liegen. Eine Krankheit in ihrer Kindheit steckt hinter ihrem ersten Erfolgshit „Control“: die sogenannte Rolando-Epilepsie.

Nach ihren drei Top-Zugaben, darunter auch „Don’t give Up“, endet ein Mut machender Stimmen-Abend, der neben allen Appellen an Selbstliebe und Authentizität auch viel gute Laune machte.