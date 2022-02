Lörrach Zsasada gedenken

Lörrach. In dem Verzeichnis der nichtjüdischen Opfer der Ortsteile findet sich auch der Name des polnischen Kriegsgefangenen Stanislaus Zasada. Bereits in der Arbeitsgruppe Erinnerungskultur hatte Gerd Wernthaler (Grüne) angeregt, dass dem ermordeten polnischen Kriegsgefangenen an seiner Todesstätte in Brombach gedacht wird. Zsasada hatte eine Liebesbeziehung zu einer Brombacherin. Am 16. Oktober 1941 wurde er deswegen in einem Steinbruch in Brombach Richtung Kreuzeiche vor den Augen der Brombacher Öffentlichkeit hingerichtet. Zwischenzeitlich ist dieser Ort fast vergessen. Die Geschichte des Stanislaus Zasada hat Rolf Hochhuth in seinem Buch „Eine Liebe in Deutschland“ niedergeschrieben.