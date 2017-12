Lörrach Zu jedem Glühwein Tafel Milka gratis

Die Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung biegt auf die Zielgerade ein. Nicht nur der gleichnamige gemeinnützige Verein sammelt mit seinen Benefizveranstaltungen und einem Stand auf dem Lörracher Weihnachtsmarkt Spenden für bedürftige Menschen in der Region. Auch Institutionen und Firmen engagieren sich mit Aktionen und Veranstaltungen für „Leser helfen ...“.

Lörrach (anl). Premiere feiert am Nikolaustag, Mittwoch, 6. Dezember, die Veranstaltung „Genuss im Advent“ der Firma „Service rund um’s Fest“ von Günter Komposch. Das kulinarische Event findet von 18 bis 21 Uhr auf dem Firmengelände in der Weiler Straße 7 in Lörrach statt.

Genuss im Advent

Der gesamte Erlös kommt der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ zugute. „Genuss im Advent“ verspricht ein gemütliches Beisammensein bei feinen Speisen und warmen Getränken. Neben Grillspezialitäten vom XXL-Smoker gibt es Flammkuchen, Schupfnudeln und vieles andere mehr. Die große Auswahl an kleinen Leckereien kann gegen eine Spende von mindestens zehn Euro pro Person genossen werden.

Weihnachtsmarkt Lörrach

Zu den Glanzlichtern gehört seit mehr als 30 Jahren der Stand der Aktion „Leser helfen“ auf dem am Donnerstag, 7. Dezember, beginnenden Lörracher Weihnachtsmarkt. Dieser ist nicht nur wegen des Glühweins ein beliebter Treffpunkt auf dem Markt. Viele Prominente und Politiker aus Stadt und Land sowie Vertreter von caritativen und sozialen Institutionen stellen sich von Donnerstag bis Sonntag in den Dienst der guten Sache und sammeln Spenden für die Aktion. Sie nutzen dabei die Gelegenheit zum Gespräch mit den Bürgern.

Für jede Spende ab drei Euro landet ein Spendenbeleg in der Lostrommel der Riesentombola. Die Spender tun nicht nur Gutes, sondern haben auch die Chance auf einen der mehr als 600 attraktiven Gewinne im Wert von über 70 000 Euro. Als Hauptpreis winkt ein neuer Toyota Yaris Hybrid Comfort im Wert von 20 500 Euro, gestiftet vom Autohaus Schultheiß in Maulburg und Weil am Rhein. Hinzu kommen attraktive Reisen wie eine Luxuskreuzfahrt auf dem Mittelmeer, eine Flusskreuzfahrt nach Amsterdam, Urlaub in den österreichischen Bergen oder Gratis-Strom für einen Haushalt ein ganzes Jahr lang.

Schoki gratis

Als besonderes Schmankerl gibt es zu jedem Glühwein und zu jeder Spende ab zehn Euro eine Tafel original Milka-Schokolade (solange Vorrat reicht) – die insgesamt 5000 Tafeln der süßen Versuchung wurden von de Firma Mondelez gestiftet.