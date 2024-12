Lörrach: Zu viel Gastro am Weihnachtsmarkt?

Beschicker zufrieden

Durchweg positive Rückmeldungen bekam er von den Beschickern, die größtenteils zufrieden gestellt werden konnten. Was nicht immer leicht sei, so der Fachbereichsleiter. So will der Duftkerzenverkäufer nicht von wabernden Glühweingerüchen überlagert werden – alles eine Frage der Hütten-Organisation. „Die meisten haben ihre Wunschstände bekommen.“

Künftig vielleicht mehr Stände ohne Gastro? Foto: Gabriele Hauger

Am Rahmenprogramm könne man allerdings sicher noch „etwas schrauben“. Die kurzen Auftritte von Musikschülern könnte man ausweiten oder beispielsweise durch ein Mitwirken der Stadtbibliothek mit gelesenen Geschichten ergänzen. „Ich will da aber nicht vorgreifen. Die Stelle ist ja ausgeschrieben, und die neue Kraft wird sicherlich genügend Ideen mitbringen.“

Gescheitertes Experiment

Ob es nach dem gescheiterten Experiment doch wieder zu einer Ausweitung des Lörracher Weihnachtsmarktes kommt? Sicherlich nur, wenn man die Turmstraße durchgängig bis zum Hebelpark mit Ständen bestücken könne, so Frick. „Interessant finden ich den Hebelpark als Standort nach wie vor. Allerdings brauchen wir in Lörrach einen durchgängigen Weihnachtsmarkt – und nicht zwei.“