Lörrach Zuckriger Tanz zur Weihnachtszeit

Von Jürgen Scharf

Lörrach. Unterm Tannenbaum liegen die Geschenke. Die Uhr schlägt, der (Theater-)Nebel wallt, die Freunde und Verwandten tanzen herein, die jungen Damen auf Spitze. Plötzlich leuchten die Lichter am Baum, die Trompete ertönt, Harfenglissandi. Ballettzauber. So beginnt der „Nussknacker“, dieses wunderbare Weihnachtsballett von Tschaikowsky, das man ganz zuckrig inszenieren kann.

In der Produktion des Russischen Nationalballetts ist Klara weniger im Reich der Süßigkeiten als unter strammen Soldaten des Nussknacker-Königs. Die tanzen mit blank gezogenen Säbeln gegen die unkoordinierte Mäusehorde des Mäusekönigs. Zuvor taucht noch Onkel Drosselmeyer mit seinen Puppengeschenken auf. (Dmitrii Abramov ähnelt dem Zauberer Rotbart in „Schwanensee“).

Der Harlekin zuckt mit den Schultern, macht wilde Sprünge, die Puppen werden lebendig. Kolumbine, die wie in einem Filmstill auf der Stelle stehenbleibt, wird fortgetragen, der Harlekin wie ein Uhrwerk aufgezogen. Es geht sehr märchenhaft zu, und es war wieder schön im Burghof zu sehen, wie die süße Klara ihren Nussknacker-Liebling in der Hand hält, der dann quicklebendig wird, mit ihr große Duette tanzt und sich zum Prinzen verwandelt.

Faszinierende Soli

Im großen Pas de deux mit den faszinierenden Solovariationen der Tänzerin müsste eigentlich die Zuckerfee mit dem Prinzen tanzen, doch die hat man in dieser Produktion eingespart. Klara übernimmt die Rolle selber und wird über Nacht nicht nur vom Mädchen zur Frau, sondern sogar zur Prinzessin.

Stattlich anzusehen war der rot uniformierte Nussknacker mit den aufgeklebten Zähnen, der mit seiner Klara durchs Traumland und Schneegestöber zieht. Dmitrii Poliakov ist ein recht stämmiger Nussknacker-Mann, der aber gekonnte (Luft-)Sprünge vorführt und sicher auf den Beinen landet, seine Klara mit links stemmt. Anna Serogina war die bewunderte Ballerina, die das Bewegungsvokabular des klassischen Balletts mit seinen vielen Arten von Drehungen und Pirouetten beherrscht und in den Hebefiguren eine sehr elegante Erscheinung abgibt, wobei sie sich bei diesen Hebungen auf ihren kraftvollen Partner verlassen kann: Sie ganz in Weiß, mit Diadem im Haar, er in schmucker Gardeuniform und sprungsicher.

Etwas von Fantasy hat Vasiliy Vainonens Choreografie nach Marius Petipas Original dazugewonnen, vor allem in den wilden Kampfszenen zwischen den Gefolgsleuten des Mäusekönigs und der in Reih und Glied antretenden geordneten Armee des Nussknackers. Eine Szene, die Klara natürlich nur träumt. Man sieht sie auch einmal unterm Weihnachtsbaum, schlafend. Der prinzlich wirkende Nussknacker steht vor ihr schützend mit ausgebreiteten Armen und gezücktem Säbel. Beim großen Handgemenge schwankt der Weihnachtsbaum bedrohlich.

Bezaubernd wie immer das Schneeflocken-Ballett, in dem die Tänzerinnen in weißen Tutus etwas den Schwänen aus dem anderen großen Ballett ähneln. Im großen Divertissement, einer Reihe von Charakter- und Nationaltänzen unter der Überschrift „Schokolade“, „Kaffee“, „Tee“, gefolgt vom Kosakentanz und dem berühmten Blumenwalzer, tanzt das Corps de Ballett recht synchron. Die Solisten im spanischen, orientalischen, chinesischen, russischen und französischen Tanz waren sehr präzise und ansehnlich, bekamen auch viel Applaus vom Publikum, in dem man dieses Mal erfreulicherweise viele junge Leute sah.

Diese typisch russische Inszenierung des Nussknackers war wieder sehenswert als ein Standardwerk für das Weihnachtsprogramm. Und das wird es immer bleiben. Auch ohne Märchenerzählerin kann man dieser Balletthandlung folgen. „Jeannie“ war am Nachmittag wieder in Aktion und erzählte „Dornröschen“.