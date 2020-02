Lörrach „Zündkerze“ machen Schluss

„Es war eine schöne Zeit, und es hat stets Spaß gemacht, eine bunte Vielfalt an Geschehnissen zu glossieren“, erklärte er. Und sodann hatte er trotz des „Zündkerze“-Aus’ eine versöhnliche und viel beklatschte Nachricht parat: „Mit unserer Komedi geht es auch im Nächsten Jahr weiter.“

Und was dann 2021 in jedem Fall weitergeführt wird, ist der Benefizgedanke bei der närrischen Veranstaltung. „Das war und ist uns sehr wichtig“, machte Gottschalk deutlich. So ging der Erlös im vergangenen Jahr an den Kindergarten St. Anna sowie an die Dieter Kaltenbach-Stiftung, um Kindern die Teilnahme an dem Ferienprogramm zu ermöglichen. „Auch in diesem Jahr wollen wir wieder eine effektive Kinderarbeit mit unserem Erlös bedenken“, so Gottschalk.

Ansonsten aber waren bei der jüngsten „Komedi“-Auflage die Zeichen auf köstliche Unterhaltung gestellt – von Beginn an. Da blieb im Saal kein Auge trocken. Während vielfach städtisches Geschehen und auch Missstände aufs närrische Korn via Schnitzelbankreimen und entsprechenden Helgen genommen wurden, wurde auch reichlich Spott über die Nachbarn aus Weil am Rhein ausgeschüttet. Ob das Hagen/Hauinger Duo „Basso Dobble“ oder die Basler „d’Schnapsbagge“ und „Spitzbueb“ sowie die „Letschde vo Röttle“: Die „Wiiler“ bekamen mächtig ihr Fett ab. Doch aufgepasst: Da gab es diesmal auch eine Gruppe aus Weil am Rhein selbst, die als „Riisneegel“ verbal gekonnt so manchen großen Nagel reinhauten. Wurde doch da beim Thema Computerstimme und der allseits bekannten Helferin „Alexa“ süffisant in die Gegenrichtung gefrotzelt. Nachdem einer des Trios entnervt ausgerufen hatte „Fahr zur Hölle“, antworte „Alexa“ prompt: „Die Route nach Lörrach ist berechnet.

Als „dr Pierro“ kalauerte sich ein Lörracher Urgestein als singender „Bänggler“ über die Runden. Und letztlich liefen die hinlänglich bekannten Basler „D´Gryysel“ bissig, satirisch und äußerst unterhaltsam zur Höchstform auf.

Und da stand auch die „Giftspritzi“ in nichts nach und versprühte seine prall gefüllten und mit Spott durchtränkten Kanülen ins närrische Auditorium.