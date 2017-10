Lörrach Zufrieden mit den Töchtern

Nachrichten-Ticker

05:46 SPD berät in Fraktionsklausur über neue Rolle

Berlin - In einer Woche kommt der neue Bundestag erstmals zusammen - und die SPD muss sich daran gewöhnen, auf der Oppositionsbank zu sitzen. Die neue Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat für heute die 153 SPD-Bundestagsabgeordneten zu einer Klausursitzung im Berliner Reichstagsgebäude eingeladen. Dabei sollen Strategien beraten werden, wie die bei der Bundestagswahl abgestrafte Partei bis 2021 das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen kann. Auch der Umgang mit den Rechtspopulisten von der AfD im Parlament sowie das Verhältnis zur Linkspartei werden ein Thema sein.

05:43 Polizisten und Großmutter getötet - Mordprozess beginnt

Frankfurt (Oder) - Ein junger Mann soll seine Großmutter in Ostbrandenburg getötet und danach auf der Flucht zwei Polizisten totgefahren haben. Der 25-Jährige steht deshalb ab heute wegen dreifachen Mordes in Frankfurt an der Oder vor Gericht. Er gab die Taten nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei Vernehmungen bereits zu. Die Polizisten waren Ende Februar bei einer Großfahndung mit aktiv. Sie waren alarmiert worden, weil die Nachricht einging, dass der junge Mann seine Großmutter in ihrem Wohnhaus erstochen haben soll. Zuvor soll es einen Streit um Geld gegeben haben.

04:51 Bsirske fordert Jamaika zu Kurswechsel für sozialen Zusammenhalt auf

Berlin - Verdi-Chef Frank Bsirske hat die mögliche Jamaika-Koalition zu Lösungen für akute soziale Probleme in Deutschland aufgefordert. "Viele Menschen machen sich Sorgen wegen der Mietenentwicklung und wegen der Rente", sagte Bsirske vor Beginn der Sondierungen von Union, FDP und Grünen der dpa in Berlin. "Und sie erwarten Lösungen." Es brauche deutliche Akzentsetzungen: bei der Rente, für mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung, zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums und zur Entlastung in der Pflege, sagte der Verdi-Chef.

04:48 Entwarnung in Nordkalifornien - Feuer weiter eingedämmt

San Francisco - Eine Woche nach Ausbruch der tödlichsten Buschbrände in der Geschichte Kaliforniens hat sich die Lage in den betroffenen Regionen etwas entspannt. Über 11 000 Feuerwehrleuten ist es gelungen, die meisten Großbrände in dem Westküstenstaat zur Hälfte oder mehr einzudämmen. Ein Helfer kam gestern bei dem Einsatz in Napa County ums Leben, als ein Wassertanklaster auf einer steilen Straße umkippte. Es ist das 41. Todesopfer seit dem nächtlichen Ausbruch der Flammen in der Weinregion nördlich von San Francisco Anfang voriger Woche. Nach Schätzungen wurden rund 5700 Gebäude vernichtet.

04:47 Daniela Katzenberger mit eigener Zeitschrift

Rastatt - Daniela Katzenberger bringt ein eigenes Magazin heraus: Die Zeitschrift heißt "Daniela Katzenberger" und erscheint an diesem Mittwoch zum ersten Mal. Darin soll es vor allem um das Privat- und Berufsleben der sogenannten Kultblondine gehen. Außerdem berichtet die "Katze" darin über die Welt der Promis und gibt Tipps rund um Themen wie Schönheit, Fitness, Ernährung, Mode, Kinder oder Familie, teilte die Bauer Media Group mit. Das erste Heft, die wohl "erste gedruckte Doku-Soap Deutschlands", erscheint in einer Auflage von rund 100 000 Exemplaren und umfasst 84 Seiten.