Lörrach Zukunft der Geldautomaten nach Sprengung ungewiss

Geld in den Geschäftsstellen

Die Sparkasse habe eigentlich den Anspruch, auch in der Fläche die Bargeldversorgung sicher zu stellen. Doch die Sicherheit genieße zugleich höchste Priorität. Die Bank befinde sich in einer „schwierigen Gemengelage“. Wie berichtet, wurden jüngst Außenautomaten in Lörrach abgebaut und nachts Geschäftsstellen geschlossen. Geschäftsstellen ohne Bargeldversorgung kann sich Liebenow aber „nicht vorstellen“.