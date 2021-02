Lörrach Zukunftsszenarienfür den Burghof

Die Geschäftsführer von Kulturexperten, Oliver Scheytt, sowie von actori, Frank Schellenberg, wurden in der Sitzung online zugeschaltet. Sie hatten sich zuvor bereits mit dem Aufsichtsrat der Burghof GmbH ausgetauscht. Der Aufsichtsrat, in dem die Fraktionen des Gemeinderats vertreten sind, hat sich einhellig für die Erteilung des Angebots an die beiden Büros ausgesprochen und dies dem Gemeinderat empfohlen, teilte die Stadt vor dessen Sitzung mit.

„actori“ wird auf der Unternehmenshomepage als „das führende Beratungs- und Vermarktungsunternehmen in den Bereichen Kultur, Entertainment und Bildung im deutschsprachigen Raum“ beschrieben. Zu den Referenzen gehören unter anderem die Beteiligung an der Besetzung zahlreicher Geschäftsführerposten und Amtsleitungen im Kulturbetrieb. Scheytt betont im Online-Auftritt seines Unternehmens „Kulturexperten“, dieses verfüge „über eine jahrzehntelange Expertise aus der Führung und der Personalgewinnung von Kulturorganisationen. Im Fokus steht die Bestbesetzung von Schlüsselpositionen in allen Bereichen von Kunst und Kultur, Kulturtourismus sowie Stadt- und Regionalmarketing.“

Der Burghof und die zu besetzende Stelle werden einer fundierten Analyse unterzogen: Hierzu gehören das Verhältnis von Kosten und Erlösen, Stärken und Schwächen, die Zuschuss-Situation, Einspar- und Optimierungsmöglichkeiten, die Rolle der Stadt, aber auch die Rechtsform der Einrichtung. Nach der Ermittlung der Grundlagen werden nach und nach Zukunftsszenarien erarbeitet.

Das Bewerbungsverfahren ist mehrstufig. Ausschlaggebend für die Besetzung der Geschäftsführer-Stelle seien insbesondere die inhaltlichen Qualitäten der Persönlichkeit – und auch für das Konzept gelte, trotz aller Relevanz betriebswirtschaftlicher Fragestellungen: Der nun beginnende Prozess solle Kultur nicht verhindern, sondern ermöglichen.

Vier Monate soll das Verfahren idealerweise in Anspruch nehmen, am Ende entscheidet der Gemeinderat. Im Haushalt 2021 sind hierfür Mittel in Höhe von 75 000 Euro vorgesehen. www.kulturexperten.de und www.actori.de