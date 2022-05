Lörrach Zukunftsweisende Schritte

Zeitnah steht nun aber die schon seit gut einem Jahrzehnt feststehende familieninterne Unternehmensnachfolge an. Sohn Moritz (35) und Tochter Sarah (34) werden vermutlich im Zuge des Umzugs die Geschicke künftig leiten. „Die Kinder haben auch andere Vorstellungen, was eine Tanzschule bieten soll“, unterstützt Mutter Sabine den Modernisierungsprozess. Ihre Tochter spricht bei den anstehenden Veränderungen von Modernisierung, Expansion, Umzug und Neuausrichtung – also von allem etwas. „Innovativ und doch bewährt“ wolle die in Lörrach bekannte und einen guten Ruf genießende Tanzschule am Markt agieren. Vor Corona kamen wöchentlich 1200 Tanzwillige in die alten Räume, aktuell sind es wegen der Beschränkungen hinsichtlich des Abstandsgebots weniger, doch nun nimmt der Betrieb laut der Unternehmens-Chefin wieder Fahrt auf. Die vierköpfige Familie will womöglich im Herbst auch einen Tanzlehrer-Azubi einstellen, eventuell außerdem einen weiteren Tanzlehrer.