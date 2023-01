Lörrach Zum 1000. Mal Stiefel geschnürt

Kurze Zeit später schon gesellten sich Gerhard Storz, Alfred Zähringer und Adolf „Dölfi“ Schöchlin hinzu. Letzterer übrigens war auch im vergangenen Jahr noch dabei. Keine Überraschung: Mit seinen 86 Lenzen auf dem Buckel war er natürlich der Älteste dieser illustren Runde.

Einige Höhepunkte pflastern den Weg der TVB-Wandergruppe. So ging es am 28. Juli 2005 anlässlich der 250. Wanderung mit einem Planwagen ins „Dorfstübli“ nach Weitenau. Die 350. Tour führte am 23. August 2007 per Schiff auf dem Rhein von Basel nach Breisach.

Die 1000. Wanderung war dann ein wahrlich emotionaler Moment für die jungen und alten Alten Herren. Am 15. Dezember schnürten Rolf Hecke, Robert Morgenthaler, Uli Asal, Siegmar Meier und Peter Schütt die Wanderstiefel, um mit jeder Menge Erinnerungen im Gepäck durch den Brombacher Wald zu stiefeln, ehe anschließend in größerer Runde in „Bianca’s Restaurant“ bei Bier und Wein angestoßen wurde und Fotos vergangener Jahre über den Stammtisch wanderten.