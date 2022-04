Lörrach Zum beliebten Aufenthaltsort gemausert

Die in Sachen baulichem Aufwand größte Veränderung spielte sich im Untergrund ab, wo die bestehenden Tiefgaragen (Rathaus und Bahnhof) mit den neuen Tiefgaragen des Wohn- und Geschäftshauses „LÖ“ verbunden wurden. Schließlich gab es am Knoten Bahnhof-/Luisenstraße eine zusätzlichen Linksabbiegespur.

Die Kosten für die Stadt hielten sich übrigens in Grenzen, dank einer Kostenbeteiligung des LÖ-Investors und dank Landeszuschüssen.

AUT-Mitglieder zeigen sich begeistert

„Die Umgebung des Bahnhofs hat durch die Umgestaltung sehr gewonnen – eine feine Sache“, urteilte Gerd Wernthaler im Namen der Grünen. Einzig die Wegebeziehungen von Fußgängern und Radfahrern rund um den Bahnhof seien nach wie vor unbefriedigend. Insbesondere die Wegeführung für Radfahrer sei für das gesamte Sanierungsgebiet Innenstadt Nord bislang unklar.

„Der Platz ist wirklich schön geworden“, lobte CDU-Rätin Petra Höfler, und auch Christiane Cyperrek (SPD) zeigte sich angetan: „Das kann sich absolut sehen lassen“. Ein besonders glücklicher Umstand sei, dass auch der Hauptbahnhof ebenfalls just jetzt rundum sanierte werde, so dass Lörrach an dieser Stelle künftig ein rundum positives Bild abgebe. Die SPD-Rätin regte an, an die Umbauphase anzuknüpfen, als der Platz mit Veranstaltungen bespielt und mit Sonnenliegen aufgehübscht wurde. In diese Richtung zielten auch Matthias Lindemer namens der Freien Wähler und .Sabine Schumacher ( Offene Linke Liste/Piraten): „Ich wünsche mir Veranstaltungen auf diesem Platz“, so Lindemer.

Sanierung wird im Sommer fortgesetzt

In einer weiteren Etappe geht es nun an die Umgestaltung der angrenzenden Palm- und Turmstraße, erläuterte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic. Der Start dieser Maßnahmen ist für Sommer geplant.