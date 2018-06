Lörrach Programm für alle Generationen und Geschmäcker

Von Veronika ZettlerLörrach. Im Jahr 2003 feierte das Stimmenfestival Zehnjähriges und damit seinen ersten runden Geburtstag. Politiker, Kulturschaffende und Journalisten zogen Bilanz. Aus heutiger Sicht mag der Überschwang in der ein oder anderen Laudatio etwas überraschen. Lörrach sei durch Stimmen eine andere Stadt geworden, resümierte etwa die damalige Oberbürgermeisterin und passionierte Stimmen-Besucherin Gudrun Heute-Bluhm, zudem sei das Festival wichtigster Botschafter der Stadt. Von Aufbruchsstimmung ist die Rede, von neuen Impulsen, kulturell wie wirtschaftlich.In der Tat: Die Zahlen konnten sich sehen lassen: Zehn Ausgaben, das ergab unterm Strich 202 Konzerte mit 180 000 Zuschauern an 23 verschiedenen Orten. Das Budget hatte sich in zehn Jahren von 360 000 Mark auf 1,6 Millionen Euro (3,129 Millionen Mark) mehr als verachtfacht. Dabei blieb der städtische Zuschuss gleich. Machte er im Premierenjahr ein Drittel aus, waren es im zehnten Jahr noch 3,8 Prozent.Annähernd eine Million Euro (über 62 Prozent) kamen aus Ticketverkäufen, weitere 20 Prozent durch Sponsoren.Ein Blick in die Zeitungen vom damaligen Juni und Juli macht klar: Im zehnten Jahr feierte das Festival den Zenit seines Erfolgs. Auf der einen Seite etabliert und gut beleumdet, haftete ihm auf der anderen noch immer etwas vom Glanz der Anfangsjahre an.Mehr noch: Die gesamte Ausgabe schien unter einem guten Stern zu stehen. Schon der Vorverkauf startete mit Rekordzahlen. Zum Schluss bilanzierte man 35 000 verkaufte Karten, 11 000 mehr als im Vorjahr. Vom 25. Juni bis zum 27. Juli bot Stimmen 28 Konzerte mit 47 Ensembles aus fünf Kontinenten. Acht Veranstaltungen waren ausverkauft.Mit „Lörrach singt“ fand zum zweiten Mal ein stadtweiter Tag des Gesangs statt, der schon bei der Premiere voll eingeschlagen und bis heute nichts von seinem Charme eingebüßt hat. Auch die „Sommerwerkstatt Gesang“ bot Gelegenheit, ins Meer der Stimmen die eigene einfließen zu lassen.Schweizer Orte waren bereits einige mit an Bord, zumal Kooperationspartner wie der damalige basellandschaftliche Kulturchef Niggi Ullrich die Stimmen-Begeisterung aufgriffen und teilten. Hubert von Goisern etwa gastierte in Münchenstein, und eine musikalische „Route de Tziganes“ mündete in den Riehener Wenkenpark.2003 ging es erstmals auch ins Elsass: ins Kloster Les Dominicains nach Guebwiller („Wandelnde Stimmen“) und ins Theater La Coupole nach Saint-Louis, wo Jane Birkin das Publikum mit einer zweistündigen Chansonhommage an Serge Gainsbourg verzauberte.Damit erfüllte sich der Traum vom trinationalen Festival zumindest vorläufig, und an manchem Konzertabend schienen die Nachbarn tatsächlich ein Stückchen näher zusammenzurücken: „Es ist erstaunlich, wie viele Lörracher erst über einen Stimmen-Konzertbesuch die Basler Pauluskirche, Liestals zauberhafte Altstadt oder den Dom von Arlesheim kennengelernt haben“, hieß es am 3. Juli 2003 in unserer Zeitung.Zugleich war das Programm 2003 sicherlich eines der vielfältigsten in der Festivalgeschichte. Neben Welt- und Folkmusik lockten Stars wie Nena und die damals schwer angesagten Jungs von Jamiroquai, außerdem Simply Red und Alanis Morissette. Zu jedem dieser vier Marktplatzkonzerte kamen rund 5000 Besucher, lediglich Ärzte-Frontmann Farin Urlaub musste mit ein paar weniger Vorlieb nehmen.Mehr denn je sollte die Programmauswahl alle Generationen und Geschmäcker ansprechen: Neben Monteverdis Marienvesper und einem Opernpotpourri gab es ein Wiedersehen mit der singenden Ordensschwester Marie Keyrouz und ein Konzert mit Mariza (die auch in diesem Jahr dabei sein wird), es gab einen Abend mit Jazzchören und explizit für die Jugend einen Hip-Hop-Abend mit dem Ney Yorker Duo „DAS EFX“ in Haagen.Einen italienischen Schwerpunkt setzten unter anderem drei Tarantella-Ensembles im Rosenfelspark, außerdem die Cappella De’Turchini aus Neapel sowie die ebenfalls aus Neapel stammende Sängerin und Schauspielerin Lina Sastri, die das 2003er-Festival unter dem Motto „Cuore Mio“ im Burghof eröffnete. Den Schlussakkord im Rosenfelspark spielte die Norwegerin Rebekka Bakken und servierte damit einen Appetizer auf Stimmen 2004 mit nordischem Schwerpunkt.Viel Programm, viele Genres, viele Spielorte und eine gute, organisch gewachsene Dramaturgie: „Größer werden soll das Festival nicht“, meinte der damalige Leiter Helmut Bürgel im Interview: „Wichtig ist für mich, dass es künstlerisch interessant bleibt“. Bürgel weiter: „Dass zu einem Konzert mit hierzulande ganz unbekannten Künstlern fast genauso viele Menschen wie zu einem Star wie Joe Jackson kommen, ist doch ein Phänomen. Das haben wir uns in langen Jahren erarbeitet“.Dem kann man beipflichten: Gerade die Auftritte der „hierzulande ganz unbekannten Künstler“, ob aus Armenien, Indien oder Tuva, bescherten dem Publikum oftmals weitaus größere musikalische Überraschungen, Entdeckungen, Einsichten und mitunter auch Offenbarungen als die bekannten Namen. Gleichwohl sorgten in zehn Jahren Stars wie Joe Cocker, Bob Dylan, Neil Young, Joan Baez, Van Morrison und Zucchero für Sternstunden.Verdienst des Festivals sei es, „die Vielfältigkeit der Stimme außerhalb der eingefahrenen Bahnen und abseits vom Mainstream bewusst gemacht zu haben“, schrieb der Leiter des Riehener Kulturbüros Wolfgang Graf 2003 im Basler Stadtbuch. Auch die Schweizer Nachbarn überbrachten dem Geburtstagskind ihre Glückwünsche.Veronika Zettler ist freie Journalistin und berichtet für unserer Zeitung seit vielen Jahren über das Stimmenfestival. Für die Jubiläumsserie hat sie alte Zeitungsbände gewälzt, um die Höhepunkte der jeweiligen Jahrgänge herauszufiltern.