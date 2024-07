Lörrach: Zurück ins „normale“ Leben

Werkstatt-Räume

In Lörrach sind in den Räumen über dem Geschäft kleine Werkstatträume angelegt. Es gibt einen Rückzugsraum, ein Büro, eine gemütliche Kantine mit Küche, wo Frühstück und Mittagessen angeboten werden, ein kleiner Balkon lädt zur Pause. In einer der Werkstätten friemelt Günter (*Name geändert) kleine Elektroteilchen in ein Gehäuse, die sein Gegenüber sorgfältig verpackt. Im Raum nebenan warten weitere kleine Metallteilchen auf Verpackung, eine Auftragsarbeit, wie Giuseppe Conforti beim Rundgang erläutert. Rudi (*Name geändert) kümmert sich in der Kantine um die Spülmaschine und macht Ordnung. Während im der unteren Werkstatt Dutzende Holz-Katamare auf Bemalung warten.

Bächle-Boote: ein Klassiker

Berühmte Bächle-Boote

Diese, sowie die Bächle-Boote mit Stoffsegel, die wohl jeder Freiburg-Besucher kennt – eine Kreation des Vereins – werden hier auch produziert und im Laden verkauft. „Sie sind ein Erfolgsmodell“, erklärt Ruth Schippers. Und die, die sie erstellen, seien extrem stolz darauf.

Die Mitarbeiter der Reha-Läden haben extrem unterschiedliche Biografien. Gemein ist ihnen, dass sie eine psychische Beeinträchtigung haben. Das kann von der Depression über Autismus bis zu Phobien reichen oder bis zu Menschen, die gerade in einer großen Krise stecken. Für Suchtkranke indes seien sie nicht die richtige Adresse, erklärt Conforti.