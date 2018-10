Weil am Rhein Zusammen und teilweise für sich

Die Museen in Weil am Rhein und das Dreiländermuseum Lörrach sollen nach dem Wunsch des Weiler SPD-Kreis- und Stadtrats Johannes Foege verstärkt zusammenarbeiten. Ein von ihm beantragtes Gemeinschaftsprojekt dürfte in der Lerchenstadt aber schwierig umsetzbar sein, wie OB Jörg Lutz im Gemeinsamen Oberzentrumsausschuss erklärte. Auch in Weil gibt es Grenzen des Machbaren.

Von Marco Fraune

Weil am Rhein/Lörrach. Konkret ist für Foege eine Zusammenarbeit von Dreiländermuseum und den Weiler Museen im administrativen Bereich denkbar. Mit dem Leiter des Markgräfler Museums Müllheim, Jan Merk, der zugleich Präsident des Museumsverbands Baden-Württemberg ist, habe er schon Kontakt aufgenommen und positive Signale empfangen. Auch Schopfheim könne mit einbezogen werden.

Die Digitalisierung

Bislang sei die Digitalisierung der allgemeinen Museumsarbeit und die digitale Aufnahme der Bestände in den Museen in unterschiedlicher Weise vorangetrieben worden. Das Dreiländermuseum sieht Foege sehr weit. „Hier möchte ich einen Erfahrungsaustausch und eine zukünftig gemeinsame Vorgehensweise anregen.“ Im Bereich der Digitalisierung müssten mögliche zu erhaltende Zuschusszahlungen „intensiv geprüft werden“.

Ein Depot

Angesichts eines hohen Bestands an musealen Artefakten, die in Depots fachgerecht aufzubewahren sind, schlägt Foege auch hier eine Zusammenarbeit vor. So gebe es in den Weiler Museen „einen großen Nachholbedarf“. In Lörrach seien die Planungen sehr weit. „Auch hier bietet sich eine Zusammenarbeit an, um Infrastrukturkosten miteinander zu teilen, sei es über Investitionskosten, sei es über Mietverträge.“ Eine Arbeitsgruppe mit den Verantwortlichen der Museen und gegebenenfalls der Verwaltung oder der Gemeinderäte könnten sich dieser Themen annehmen.

Ein Interreg-Antrag für den Neubau eines Museumsdepots sei gestellt, erklärte OB Lutz. Bis zum Sommer gehe es um das Raumprogramm. Daher sieht er es als schwierig an, den Plan für den Neubau, der 2022 fertiggestellt sein soll, zu verändern. „Wir sind vermutlich mit der Idee zu spät dran.“ Ansonsten müsse ein fahrender Zug aufgehalten werden.

Weils OB Wolfgang Dietz will die Idee prüfen lassen. Auf Anfrage unserer Zeitung verwies gestern Kulturamtsleiter Tonio Paßlick auf das seit dem Jahr 1986 geltende Museumskonzept. Aus finanziellen Gründen sei auf eine Sammlung von Artefakten verzichtet worden. Vielmehr würden dann Exponate Lörrach zur Aufbewahrung angeboten. Bei Ausstellungen in Weil könne auf diese zurückgegriffen werden.

Nur Kulissenteile für Ausstellungen, Kunstwerke und Weil-spezifische Kleinobjekte seien in Weil aufbewahrt, aber nicht unter solchen Qualitäts-Kriterien wie in der Nachbarstadt. „Im Moment sehe ich aber keinen Anlass, dieses Vorgehen zu ändern“, setzt Paßlick weiter auf die gute Zusammenarbeit zwischen Lörrach und Weil. Ansonsten würden einmalige Kosten für ein Depot von einigen hunderttausend Euro sowie laufende Kosten im sechsstelligen Bereich auf Weil zukommen, so Paßlick. Mit dem Müllheimer Museum bestehe zudem ein guter persönlicher Kontakt.

Als „Meilensteine“ bei der Zusammenarbeit im Bereich Kultur wurden im Oberzentrumsausschuss die Kulturnacht Lörrach – Weil am Rhein hervorgehoben, die 2016 und zuletzt vor wenigen Monaten stattfand. Zirka 3000 Besucher waren pro Abend zu verzeichnen. Am 15. Mai 2020 soll die dritte Kulturnacht stattfinden. Schon 2003 wurden die fünften baden-württembergischen Bibliothekstage gemeinsam ausgerichtet und ein Jahr später die Kombikarte als gemeinsamer Ausweis für die Nutzung der Stadtbibliotheken Lörrach und Weil eingeführt.

Im Bereich Freizeit blicken beide Städte auf die 2006 erfolgte Erweiterung des Weiler Weinwegs nach Lörrach und Riehen und den „Weinweg in Flammen“, veranstaltet von Winzern aus Weil und Lörrach (IG Weinweg).