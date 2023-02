Lörrach. Besonders eilig hatte es am Dienstag gegen 9.50 Uhr wohl ein 50-jähriger Autofahrer. Er befuhr den linken Fahrstreifen der Autobahn A 98 von Weil am Rhein kommend, als er in Höhe der Anschlussstelle Kandern auf einen vor ihm langsamer fahrenden 55-jährigen Fahrer aufschloss.