Lörrach: Zuschüsse für eine urbane grüne Insel

Die Sparkasse Lörrach und die Bürgerstiftung haben am Mittwoch im Café Kreuzweg in der Teichstraße 24 jeweils einen Scheck in Höhe von 5000 und 2000 Euro übergeben. Das Geld wird für die Realisierung des Piazza-Projekts in der Teichstraße gespendet und kommt somit den Bürgern der Stadt Lörrach zugute, heißt es in einer Mitteilung.