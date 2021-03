Lörrach Zuschuss für Zaun

Die Gemeinde will ihre Synagoge mit einem 2,60 Meter hohen Zaun und anderen technischen Maßnahmen wie einer Sicherheitsschleuse am Eingang sichern (wir berichteten). Rabbiner Moshe Flomenmann und die Vorsitzende Hanna Scheinker haben die Stadt um einen Zuschuss für den Zaun gebeten, der voraussichtlich 105 000 Euro kosten wird. 35 000 Euro will die jüdische Gemeinde beisteuern, 20 000 Euro kommen vom Land.

Dem heutigen Beschlussvorschlag im Gemeinderat, den Bau mit 50 000 Euro zu unterstützen, wird die Grünen-Fraktion zustimmen. Gleichzeitig betont Tanja Reinhardt-Albiez für die Fraktion in einer Mitteilung: „Wir, die Bürger der Stadt Lörrach, müssen verstehen, dass Antisemitismus konkret vor Ort und auch in unserem Alltag passiert. Das bedeutet für uns, sensibel für antisemitische Bemerkungen und Relativierungen des Holocaust zu sein, ihnen couragiert entgegen zu treten und die Spuren von Verängstigung aus dem antisemitischen Terroranschlag von Halle auch in Lörrach zu sehen und zu verstehen.“