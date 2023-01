In der Nacht auf Donnerstag stieg ein Unbekannter in der Herrenstraße über einen Zaun in den Hinterhof eines Hauses und von dort in die Tiefgarage. Der Mann brach drei Türen auf, um in ein Kellerabteil zu gelangen. Aus diesem wurden ein E-Bike der Marke Cube sowie ein Akku-Ladegerät gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt rund 5000 Euro.