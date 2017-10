Lörrach Zwei Einbrecher verurteilt

Nachrichten-Ticker

04:46 Verdi bietet Jamaika Zusammenarbeit an

Berlin - Verdi-Chef Frank Bsirske setzt auf umfassende Sozialreformen durch ein Jamaika-Bündnis. Dabei bietet er die Zusammenarbeit seiner Gewerkschaft an. "Wir werden als Gewerkschaft mit einer Jamaika-Koalition arbeiten müssen", sagte Bsirske der Deutschen Presse-Agentur. Nötig seien eine Rückkehr zur Finanzierung der Krankenkassen zu gleichen Teilen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eine Stabilisierung des Rentenniveaus, Schritte gegen Altersarmut und eine Stärkung der Tarifbindung.

04:46 Mögliche erste Anklagen bei Russland-Ermittlungen

Washington - Knapp ein Jahr nach der US-Präsidentenwahl könnte es heute erste Festnahmen bei den Untersuchungen zur Russland-Affäre geben. Laut CNN und NBC wurden bereits am Freitag gerichtliche Anklagen beschlossen, aber zunächst unter Verschluss gehalten. Mit einer Enthüllung und polizeilichen Schritten sei wahrscheinlich Anfang der Woche zu rechnen, hieß es weiter. Russland wird direkte Wahlbeeinflussung vorgeworfen. In diesem Zusammenhang untersucht Sonderermittler Robert Mueller, ob es dabei eine Zusammenarbeit zwischen dem Wahlkampflager von Donald Trump und Moskau gegeben hat.

03:50 Aufräumarbeiten nach "Herwart" - Bahnverkehr kommt in Gang

Berlin - Nach Herbststurm "Herwart" bemüht sich die Bahn, den Zugverkehr im Norden und Osten schnell wieder in Gang zu bringen. Vor allem rund um Hamburg wird es nach Angaben des Konzerns aber auch heute noch Sperrungen geben. Die Bahn hatte ihren Fernverkehr in sieben Bundesländern gestoppt. Mindestens zwei Menschen kamen durch den Sturm ums Leben. An der Nordsee in Niedersachsen wurde ein 63-jähriger Camper von der Sturmflut überrascht und ertrank. In Mecklenburg-Vorpommern kenterte ein Motorboot mit drei Urlaubern - eine 48-jährige Frau starb, ein Mann wird noch vermisst.

03:46 Flughafen Bremen nach Unfall wieder in Betrieb

Bremen - Nach der missglückten Landung eines Privatflugzeugs am Flughafen Bremen ist der Flugverkehr wieder freigegeben worden. Nach dem Bergen der Maschine wurde der Airport gegen 1.00 Uhr wieder in Betrieb genommen, teilt die Bundespolizei mit. Wegen des Nachtflugverbots starten und landen die ersten Maschinen aber erst am Morgen. Der Flughafen war am Abend gesperrt worden. Das Privatflugzeug war beim Landeanflug von der Start- und Landebahn abgekommen und 15 Meter entfernt im Gras stehen geblieben. Die drei Besatzungsmitglieder sind unverletzt.

03:09 Waldbrände in Italien: 1000 Menschen müssen Häuser verlassen

Turin - Wegen schwerer Waldbrände im Nordwesten Italiens mussten bis zum Abend um die tausend Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Am schlimmsten betroffen war das Susatal in Piemont mit den Orten Mompantero, Venaus und Susa, meldet die Nachrichtenagentur Ansa. Unter anderem mussten knapp 200 Bewohner eines Seniorenheims in Sicherheit gebracht werden. Die Waldbrände in der Region toben schon seit mehreren Wochen. Als Ursache wird Brandstiftung vermutet.