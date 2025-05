Lörrach: Zwei Einladungen zum Pflanzentausch

Artenvielfalt präsentieren

Am Samstag war der Internationale Tag der Artenvielfalt, der jedes Jahr im Mai stattfindet. Die Pflanzentauschbörse auf dem Fabric-Areal war der Auftakt zum Programm für naturnahes Gärtnern von Rundem Tisch Klima, Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und Stadt Lörrach. Die Fläche aller Hausgärten in Deutschland sei in der Summe genauso groß wie die Fläche der Naturschutzgebiete, hob Rau hervor: Wenn also Privatleute in ihrem Garten auch nur auf kleiner Fläche Wildwuchs zuließen, entstehe wieder Platz für Wildnis. Also Platz für Insekten, Igel, Vögel und andere Arten.

Foto: Regine Ounas-Kräusel

Am Samstag informierten Naturschutzbund (Nabu) Lörrach und BUND Lörrach-Weil, der auch seine Wanderausstellung über artenreiche Heuwiesen zeigte, über insektenfreundliche Pflanzen. Dazu zählen zum Beispiel Pflanzen mit ungefüllten Blüten, in denen die Tiere Pollen finden. Mit grazilen statt knalligen Blüten in Gelb, Rosa und Dunkelblau zogen die Wildstauden bei der Baumschule Kessler/Wehr und bei der Gärtnerei Hof Berggarten/Herrischried die Blicke an. Besucher flanierten über das Gelände und ließen sich erklären, welche Wildstauden für welche Gartenecke oder auch für Insekten geeignet sind. Auch der Tisch der Pflanzentauschbörse war von Besuchern umringt. Beim Sozialen Arbeitskreis (SAK) nagelten Kinder Nistkästen für Singvögel wie Meisen und Rotschwänzchen zusammen.