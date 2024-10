Lörrach: Zwei Filme über die schönen Dinge im Leben

Der Behindertenbeirat der Stadt Lörrach zeigt am Dienstag, 8., und Mittwoch, 9. Oktober, im Hebelsaal des Dreiländermuseums, Basler Straße 143, Filme, in denen Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt stehen. In diesem Jahr steht das Thema Familie im Zentrum beider Abende.