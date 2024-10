Beinahe exakt tausend Kilometer ist der Ort Landkirchen von Lörrach entfernt. Das Dorf Landkirchen ist namensgebend für das Amt Landkirchen, das am 1. Dezember 1970 im neu gebildeten Amt Fehmarn aufging, und die Gemeinde Landkirchen. Der Name wurde am 1. Januar 1975 amtlich in Landkirchen auf Fehmarn geändert.

Am 1. Januar 1978 wurden das Amt Landkirchen aufgelöst und die bisher zum Amt gehörende Nachbargemeinde Avendorf auf Fehmarn eingegliedert. Seit 1. Januar 2003 gehört Landkirchen zur Stadt Fehmarn. Es gibt einen Ortsbeirat Landkirchen auf Fehmarn, der in der Stadt Fehmarn das Gebiet der ehemaligen Gemeinde Landkirchen vertritt.