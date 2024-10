Lörrach: Zwei Gitarristen, die auch Freunde sind

John Stowells Hände schienen die Saiten seiner E-Gitarre mit dem minimalistischen Korpus kaum zu berühren, so leicht und filigran zupfte und schlug er die Saiten an. Besonders schön klang das beim Standard „Fly me to the moon“ mit der nächtlich-verträumten Atmosphäre. Manfred Junker spielte seine verstärkte Akustikgitarre dagegen mit mehr Kraft und Einsatz. Mit kräftig geschlagenen Akkorden verlieh er etwa dem Song „Rain Jack“ Rhythmus.