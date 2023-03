Lörrach Zwei Neue verstärken IGTS-Vorstand

Noch bis 2025 liegt die Sportförderung der Stadt angesichts geschrumpfter Einnahmen auf Eis. Da in den Vorjahren die Vereine diese Fördermittel in Höhe von 26 000 Euro pro Jahr nicht vollständig abgerufen hatten, konnten auch die 2021 eingereichten Förderanträge für außerordentliche Anschaffungen im Jahr 2022 in vollem Umfang ausbezahlt werden. Die Summe belief sich auf rund 12 600 Euro. Bezuschusst wurden von der Stadt jeweils 50 Prozent der Anschaffungskosten. In diesem Zusammenhang merkte Stadtrat Escher positiv an, dass trotz der städtischen Sparmaßnahmen, der Jugendzuschuss bislang in voller Höhe an die IGTS-Vereine ausbezahlt wurde.

Neu in die IGTS-Gremien „Sportlerehrung“ wurden Dominik Kiesewetter (FV Lörrach-Brombach) und Mike Riesterer (KSV 02 Lörrach) gewählt. Auch in der Kommission „Sportförderung“ gab es personelle Veränderungen. Neu dabei sind Peter Schnepf (FC Hauingen) und Michael Kuttler (Mountainbike Lörrach).

Sportlerehrung ist für Mai geplant

Apropos Mountainbike Lörrach: Vorsitzender Kuttler stellte das neue Mitglied der IGTS mit einem kleinen Powerpoint-Vortrag eindrucksvoll vor. Die Freude bei den Vereinsvertretern über den Neuling war groß.

Die erfolgreichen Sportler Lörrachs im vergangenen Jahr werden auch 2023 geehrt. Irritationen rief beim IGTS-Vorstand der Vorschlag von Oberbürgermeister Jörg Lutz hervor, die Ehrung auf das Jahr 2024 zu verschieben. Das ist nun vom Tisch. Die Sportlerehrung 2023 findet im Mai in der Alten Halle in Haagen statt. Die Stadt als Ausrichter und der IGTS-Vorstand hoffen, dass alle Geehrten, ihre Familie und ihr sportliches Umfeld dabei sein werden – aber auch, dass Sportvereine, die keine geehrten Sportler stellen, sich diesen gesellschaftlichen Höhepunkt nicht entgehen lassen.

Die Trainingszeiten-Vergabesitzungen für das Sportjahr 2023/24 sind für den 12. (Ortsteile) und 13. Juli (Kernstadt) terminiert. Für die betroffenen Vereine besteht eine Präsenz-Pflicht.

Ilona Oswald berichtete, dass die Sportanlagen-Belegungskontrolle in den ersten Monaten des Jahres keine nennenswerten Fehlbelegungen ergeben habe. Allerdings mahnte sie an, dass die nutzenden Vereine vor allem mit der Hallenschließung und -nutzung zukünftig sorgfältiger umgehen sollten.

Schließlich animierte Frédéric Duvinage, Geschäftsführer des Trinationalen Eurodistrics Basel, die IGTS-Sportvereine, trinationale Sportbegegnungen zu veranstalten. Dafür gebe es großzügige Zuschüsse, betonte er.

Ansprechpartnerin für die Vereine ist Carola Müller von der Stadt Lörrach.