Aus einer Tiefgarage in der Neudorfer Straße wurden zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, zwei Räder entwendet. Beide – ein Mountainbike der Marke Cube sowie ein rotes Pedelec der Marke Neox – standen verschlossen in der Tiefgarage. Der gesamte Schaden beträgt über 5000 Euro, so die Polizei.