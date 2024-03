Lörrach: Zwei-Staaten – eine Illusion?

Der Teufelskreis

Inzwischen meldet sich mein palästinensischer Freund Said. Wir verabreden uns in einer Stunde in der Westbank und gehen zusammen etwas trinken. Er habe durch den wirtschaftlichen Einbruch seinen Job verloren und sei dankbar, Arbeit für drei Monate gefunden zu haben. Wir treffen uns erst spät am Abend, da er an sechs oder sieben Tagen die Woche von 6 bis 21 Uhr arbeiten müsse. Der Lohn sei umgerechnet knapp 24 Euro am Tag. Aber Said ist dankbar, wenigstens seine Familie etwas über Wasser halten zu können.