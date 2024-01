Lörrach: Zwei Unfälle auf der L 138

Beim Abbiegen übersehen

Ein 22-jähriger Autofahrer übersah laut Polizei beim Abbiegen ins Gewerbegebiet entgegenkommenden Wagen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 15 000 Euro.

Drei leicht Verletzte

Am Dienstag ereignete sich gegen 19.10 Uhr ein nahezu identischer Unfall: Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L138 von Steinen kommend und übersah beim Abbiegen ins Entenbad das Auto eines entgegenkommenden 81-jährigen Fahrers. Der 81-Jährige, dessen 36-jähriger Mitfahrer sowie die 57-jährige Pkw-Fahrerin wurden leicht verletzt, so der Polizeibericht. Auch in diesem Fall mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.