Lörrach Zwei Vereine, ein Klangkörper

Als Projekt gedacht

Die Zusammenarbeit der beiden Musikvereine ist als Projekt gedacht. Gemeinsam sollen sowohl Veranstaltungen in Brombach als auch in Egringen musikalisch begleitet und umgesetzt werden. Ob das Sommerfest bei den Egringern oder das Schlossgrabenfest in Brombach: Die Musikerinnen und Musiker stehen gemeinsam auf der Bühne und treten entweder als Musikverein Brombach oder Musikverein Egringen auf. Seit etwas mehr als zwei Monaten wird nun schon gemeinsam in Egringen geprobt.

Dass dieses Zusammenspiel sehr vielversprechend ist, haben die beiden Vereine bereits unter Beweis gestellt: Beim Tanz in den Mai in Brombach und beim Platzkonzert in Egringen wurde ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm präsentiert.