Unbekannte Täter versuchten, zwischen Freitag, 22. November, und Montag, 25. November, in eine Arztpraxis in der Basler Straße einzubrechen. Ebenso wurde versucht, zwischen Samstag und Montag in einen Weinfachhandel in der Schwarzwaldstraße einzubrechen. Die unbekannte Täterschaft versuchte jeweils, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte der oder die Täter in beiden Fällen nicht in die Gebäude. Eine Schadenshöhe kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.