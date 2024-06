Die Karl-Rolfus-Schule (KRS) arbeitet in Herten als Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) für Schüler mit geistiger und körperlich-motorischer Einschränkung. In Lörrach an der Walbrunnstraße betreibt die Schule eine Zweigniederlassung. Hier ist auch die inklusive „Grundschule gemeinsam“ untergebracht, die die KRS mit der Freien evangelischen Schule Lörrach (FES) betreibt.