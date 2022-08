Lörrach Zweijähriges Großprojekt startet

Die Busse

Der Busverkehr muss jedoch aus der Palmstraße herausverlegt werden. Die Haltestellen in der Turm- und Palmstraße entfallen während der gesamten Bauzeit. In der ersten Bauphase wird am Senigalliaplatz eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Ansonsten wird den Fahrgästen empfohlen, an die Haltestellen am Busbahnhof auszuweichen.

Die Parkplätze

Während der Bauarbeiten stehen keine Parkplätze an der Straße zur Verfügung. Kurze Be- und Entladevorgänge sind jedoch weiter möglich. Autofahrer sollten möglichst auf den nahegelegenen Tiefgaragenverbund am Hauptbahnhof ausweichen.

Der Zeitplan

Die Fertigstellung der Palmstraße wird laut Mitteilung voraussichtlich im Frühjahr 2024 erfolgen. Im Anschluss werden der nördliche Abschnitt der Turmstraße und die Straße am Hebelpark umgestaltet. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist für August 2024 vorgesehen.