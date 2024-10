Lörrach: Zwischen Macht und Ohnmacht

Bakkhos’ Puns Foto: zVg

Bakkhos’ Puns präsentiert am 19. Oktober ein Release-Konzert. Traditionelles Genre-Denken soll hier aufgelöst werden. Musik, Poesie und Theater verschmelzen. Die teils experimentellen Texte beschäftigen sich auch mit dem Thema Macht, erklärt Vera Meister, so werden beispielsweise Zitate von Diktatoren verwendet. „Die Anhörung“ ist ein intensiver, auf vielen Festivals erfolgreich gezeigter Film, zu sehen am 22. Oktober. Er stellt in Szenen mit realen Protagonisten die Anhörung von Asylsuchenden in der Schweiz nach, deren Anträge abgelehnt wurden.

Machtspiele

Hier zeige sich ein enormes Machtgefälle, so Birgit Degenhardt. Im Film bekommen die Abgelehnten jedoch die Möglichkeit, aus der Opferrolle herauszutreten und die Beamten über ihre Gründe der Ablehnung zu befragen. „Für Sie ist es ein Job, für mich mein Leben“, sagt einer der Geflüchteten.